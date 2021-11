De Paul svela: “Sapevo che avrei giocato per l’Atletico Madrid già da marzo”

Il centrocampista argentino è passato dall'Udinese ai Colchoneros in estate

Retroscena di mercato svelato dal centrocampista argentino Rodrigo De Paul che ai microfoni di Marca è tornato sul suo recente passaggio all' Atletico Madrid avvenuto in estate. L'ex Udinese ha ammesso di conoscere il proprio destino ben prima del trasferimento estivo e di aver parlato con i Colchoneros e nello specifico con il tecnico Simeone già nel mese di marzo.

AMBIENTE - Interessante anche il passaggio sulla sua integrazione nel gruppo: "Mi sono subito trovato bene qui. Molto importante è stato Suarez. Lui ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio dandomi diverse indicazioni per farmi stare bene in città e in squadra fin da subito. Lo ringrazio per questo".