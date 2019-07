De Rossi al Boca Juniors, l’augurio di Osvaldo: “Spero non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto con me…”

Daniele De Rossi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Boca Juniors. Ieri l’esordio della squadra in campionato, con l’ex Roma in tribuna ad osservare la sua nuova squadra. Ben presto, però, toccherà a lui scendere in campo.

Un suo ex compagno ed ex anche del club argentino, Pablo Daniel Osvaldo gli ha voluto fare un augurio speciale. Parlando a ESPN, l’ex bomber anche di Juventus e Inter ha detto: “Abbiamo sempre parlato molto con Daniele del Boca, sono contento che realizzi il suo sogno. Ora è molto felice, gli auguro il meglio e di fare bene, sperando che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto con me”.