De Rossi, debutto alla Bombonera speciale: vittoria e…regalo a sorpresa

Chissà se lo aveva immaginato proprio così. Daniele De Rossi ha fatto il proprio debutto col Boca Juniors alla Bombonera. Un match ricco di emozioni e con un ambiente che ha celebrato dal primo all’ultimo minuto l’italiano.

Dal canto su De Rossi, ha ripagato subito i tifosi con una prestazione da incorniciare. Per lui 90’ in campo conditi dalle solite giocate e dalla solita solidità. A concludere la giornata perfetta la vittoria dei suoi grazie alle reti di Tevez e Salvio che hanno steso l’Aldosivi.

SPECIALE – Una vittoria, ma in generale una serata, che De Rossi non dimenticherà tanto facilemente. Come riporta Olè, infatti, oltre alla solita prestazione magistrale, l’italiano ex Roma è stato protagonista di alcuni momenti particolari. Al termine della gara, soliti abbracci tra compagni e staff e pantaloncini donati al pubblico, Ma non solo. Dopo l’applauso della Bombonera, anche un regalo a sorpresa. Come mostrano alcune immagini che circolano sui social, infatti, a De Rossi è stato regalato un disegno che lo ritrae al suo esordio nello stadio degli Xeneizes. Un bel dono per commemorare una giornata fantastica e la realizzazione di un sogno.