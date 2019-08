De Rossi, esordio agrodolce col Boca Juniors: subito in gol ma la squadra perde ai rigori

Sembrava poter essere la serata perfetta. Esordio con gol per Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors. Ma dopo la sua sostituzione, al 76′ della ripresa nel match valido per la Copa Argentina contro l’Almagro, gli Xeneizes si fanno prima pareggiare e poi battere dal dischetto.

Schierato davanti alla difesa, De Rossi è stato subito protagonista in campo sia in fase di impostazione sia in fase realizzativa con il colpo di testa da azione d’angolo che aveva dato il vantaggio al Boca Juniors. Il boato del pubblico ha ripagato subito l’ex Roma, peccato solo che il risultato non abbia completato quella che sarebbe stata una straordinaria giornata per lui.

Il Boca Juniors è stato così eliminato dalla competizione.