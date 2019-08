De Rossi incontra Maradona: “Ti aspetto alla Bombonera…”

Dopo lo scambio reciproco di complimenti, ecco anche l’incontro: Daniele De Rossi è stato ospite a casa di Diego Armando Maradona.

Come mostrano le immagini pubblicate sul profilo ufficiale del centrocampista ex Roma e anche del Boca Juniors, suo nuovo club, El Pibe de Oro ha invitato il calciatore a casa sua per conoscerlo di persona e augurargli buona fortuna per la nuova esperienza in Argentina.

Dal canto suo De Rossi ha voluto ringraziare e invitare Maradona a vederlo giocare alla Bombonera. Anche la società argentina ha voluto mostrare a tutti l’incontro al quale era presente anche Nicolas Burdisso, ds degli Xeneizes, e ha scritto sui social: “Italiano, argentini e campioni del mondo…”.