De Rossi, nuovo stop: a rischio il Superclasico

Un’avventura che stenta a decollare, quella di Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors. Il centrocampista, volato in Argentina dopo il doloroso addio alla Roma, è stato fin qui tormentato da continui guai fisici. Rientrato in gruppo martedì, l’ex giallorosso è stato costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca a causa di un problema al polpaccio. Uno stop che ne mette a rischio la presenza per il Superclasico contro il River Plate, con la sfida di ritorno tra le due formazioni in programma il prossimo 23 ottobre. Nell’occasione gli Xeneizes saranno chiamati a tentare la rimonta, visto che la gata di andara si è conclusa sul punteggio di 2-0 in favore del River.