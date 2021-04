De Sciglio: “Felice al Lione. Ho scelto questo club perché…”

Mattia De Sciglio è tornato ad essere protagonista in campo dopo un periodo di appannamento che lo aveva visto sparire dai radar della Juventus. L’esterno italiano ha scelto il Lione dove adesso gioca con costanza. Esattamente il motivo che...

Mattia De Sciglio è tornato ad essere protagonista in campo dopo un periodo di appannamento che lo aveva visto sparire dai radar della Juventus. L'esterno italiano ha scelto il Lione dove adesso gioca con costanza. Esattamente il motivo che lo ha spinto ad accettare il trasferimento in Ligue 1. Ad affermarlo è il diretto interessato che ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lille. "Credo di essere entrato bene nei meccanismi di gioco della squadra", ha spiegato il classe 1992. "Sono molto contento perché ora ho trovato la continuità che cercavo da inizio stagione. Questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto a venire qui".

Nonostante la volontà di rimanere in Francia espressa più volte, De Sciglio è in prestito dalla Juventus ma le sue 25 presenze in Ligue 1 e le 4 in Coppa di Francia potrebbero essere un buon incentivo per il Lione per farlo diventare a tutti gli effetti un calciatore del club.