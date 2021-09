De Zerbi cerca primo titolo in Ucraina: “Onore sfidare Lucescu. Spero che l’arbitro…”

Il tecnico verso la sfida del suo Shakhtar in Supercoppa contro la Dinamo Kiev

Il suo Shakhtar Donetsk sfiderà questa sera la Dinamo Kiev nella Supercoppa di Ucraina. Roberto De Zerbi potrebbe vincere il primo titolo nella nuova esperienza estera. Il tecnico ex Sassuolo, come riporta il sito ufficiale del club, ha presentato la sfida contro colui che da piccolo era un suo idolo: Mircea Lucescu , attuale tecnico rivale.

ONORE - "Che emozione provo a sfidare Lucescu che seguivo da piccolo quando era al Brescia? Ricordo bene quella squadra allenata da Lucescu. Era davvero una grande squadra e la ammiravo come ammiro ancora oggi lui. Lo apprezzo e mi piace che dopo tantissimi anni abbia ancora tale passione per il calcio", ha detto De Zerbi. "Per me è un onore sfidarlo ed è un onore essere allenatore in Ucraina".