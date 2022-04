De Zerbi e lo Shakhtar ripartono dalla Turchia: raduno e giro di amichevoli per la pace

Il tecnico e la sua squadra tornano ad incontrarsi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina

Roberto De Zerbi e lo staff italiano dello Shakhtar Donetsk partiranno domani per Istanbul. Come riportato dall'ANSA, infatti, il mister e i suoi collaborati, a 44 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina e della sospensione delle attività sportive, torneranno ad incontrarsi con tutti i calciatori ucraini del club, compreso qualche giovane della Under 19 e forse qualche altro calciatore ucraino tesserato.

De Zerbi e la squadra si ritroveranno in Turchia, precisamente a Istanbul, per iniziare la preparazione in vista di un possibile tour europeo di amichevoli organizzate a scopo benefico in favore della popolazione ucraina. Si tratterà, probabilmente di un "tour della pace". Il modo migliore per sottolineare l'importanza dello sport anche in questo terribili momenti e soprattutto lanciare un segnale chiaro di fermare questo terribile conflitto che sta causando danni irrimediabili e troppo morti.