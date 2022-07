De Zerbi lascia lo Shakhtar Donetsk: il saluto del club dopo 30 partite

L'addio era già stato comunicato in via ufficiosa e si attendeva solo l'annuncio. Roberto De Zerbi , così come tutto il suo staff, hanno sciolto il contratto con lo Shakhtar Donetsk dopo le note vicende legate alla guerra che hanno portato allo stop del campionato e alla perdita di gran parte dei calciatori della rosa.

Il comunicato degli ucraini prosegue poi ringraziando il mister per le sue 30 partite alla guida del club e per la vittoria della Supercoppa dell'Ucraina. Nelle statistiche dell'italiano vengono sottolineate le 20 vittorie, i 5 pareggi e le 5 sconfitte con una differenza reti di 64 gol fatti e 26 subiti. Inoltre si ricorda come, al momento dello stop dello scorso campionato, la formazione dello Shakhtar si trovasse in prima posizione.