La prossima sarà una stagione storica per il Brighton, che disputerà le coppe europee dopo la grande annata conclusa al sesto posto in Premier League. Merito dei giocatori ma anche del grande lavoro svolto da mister Roberto De Zerbi. Per la prima volta in Europa League dopo 122 anni di storia, il club ha presentato nelle scorse ore quella che sarà la seconda maglia per la storica stagione, quella away. In questo senso, spiccano i colori che non sono per nulla nuovi proprio al tecnico italiano.