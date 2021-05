De Zerbi si presenta: “Shakhtar con la mia filosofia. Fissati gli obiettivi”

L'ex tecnico del Sassuolo si racconta nella prima ufficiale al club ucraino

Per Roberto De Zerbi sono i primi giorni da allenatore dello Shakhtar Donetsk. L'ex tecnico del Sassuolo si tuffa in una nuova avventura. Queste le sue prime parole ai canali ufficiali del club ucraino: "Lo Shakhtar è un top club: la direzione della società ha la mia stessa filosofia, le mie stesse idee. Qui ci sono tanti giocatori di talento e volevo davvero allenare all'estero. Lavorare in Italia è una cosa, farlo all'estero dà uno slancio alla mia carriera. Al Presidente Akhhmetov piace parlare di calcio, ne sa molto, siamo simili sotto questo aspetto. Mi ha fatto un'ottima impressione, ho capito subito il suo carisma. E' difficile trovare persone così e quando le incontri capisci che sono rare".