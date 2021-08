De Zerbi, suo Shakhtar ok in rimonta: “C’è ancora il ritorno ma siamo forti”

Vittoria per la squadra del mister italiano al terzo turno preliminare di Champions League

Nell'andata del terzo turno preliminare di Champions League, lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi batte il Genk per 2-1 e potrà giocare con maggiore serenità la sfida di ritorno tra le mura amiche. Buona prestazione per la formazione ucraina in grado di rispondere alle difficoltà e di vincere in rimonta dopo aver subito il gol dello svantaggio. La squadra dell'ex Sassuolo dovrà difendere questo risultato martedì 10 agosto.

Sul sito della società anche le dichiarazioni del tecnico: "So di avere una squadra molto forte. Se mi guardo in panchina, a destra e a sinistra ho giocatori di grande valore", ha detto De Zerbi. "Sono molto contento del risultato, ma la questione del passaggio al turno successivo è ancora aperta. Ci sono altri 90 minuti da giocare e avremo il vantaggio di poterlo fare sul nostro campo. È un grande onore per me allenare giocatori del genere perché giocano esattamente come chiedo loro. Per passare al prossimo turno dobbiamo confermare le cose buone che abbiamo fatto. Se passeremo sarà perché ce lo saremo meritato".