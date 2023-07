Declan Rice, addio al West Ham: “Non è facile dopo 10 anni…”

"Non riesco a credere che 10 anni incredibili siano giunti al termine. Il West Ham è stato una parte importante della mia vita dentro e fuori dal campo", ha detto il giocatore. "Dire addio non è mai facile. Ho passato degli alti incredibili, niente di più di quella notte a Praga. Sono cresciuto tanto anche come persona, come giocatore e come capitano. Dal primo momento in cui ho capitanato la squadra, sotto la guida di Nobes, non ho provato altro che orgoglio e passione. Da capitano, alzare quel trofeo europeo è stata la ciliegina sulla torta".