Deeney si scaglia contro Solskjaer: “Non è la persona adatta per allenare il Manchester United”

“Solskjaer non è la persona adatta per allenare il Manchester United”. È questo il pesante giudizio di Troy Deeney, attuale centravanti del Watford, riguardo alla guida tecnica dei Red Devils: “Se dovessi basarmi sulle ultime 100 partite non mi sembra che Solskjaer sia la persona adatta per guidare un club come il Manchester United”.

“POGBA PRESO DI MIRA”

Deeney ha poi voluto spezzare una lancia a favore del centrocampista ex Juventus, Paul Pogba: “Penso che Pogba subisca troppe critiche, togliendo di fatto responsabilità ad altri giocatori – dichiara l’attaccante del Watford -, ma nell’ultima partita ho visto tante prestazioni sottotono, bisognerebbe capire perchè sta succedendo. Le vittorie in Champions League avevano illuso i tifosi sul fatto che fosse tornato il vecchio United, ma la squadra non riesce a dare l’impressione di trovare continuità. Sembra difficile immaginare delle buone prestazioni dei Red Devils per 4-5 partite di fila”.