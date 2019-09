Del Bosque: “Non parlo del Real Madrid, poi in un momento così…”

Momento molto emozionante per l’allenatore Vicente del Bosque, che ha ricevuto presso l’Università di Alicante il Laurel de Oro (l’alloro dorato), la più importante onorificenza accademica dell’ateneo. In occasione dell’evento, ha parlato anche del Real Madrid e della Nazionale spagnola, entrambe guidate in passato con ottimi risultati: “Il premio va all’allenatore, ma tutto non sarebbe stato possibile senza i giocatori e la squadra intera. Sulla Spagna non c’è da dire molto, semplicemente Robert Moreno ha preso il posto di Luis Enrique e credo che siamo in buone mani; per quanto riguarda il Real Madrid, preferirei non dare un’opinione, non voglio preoccuparmene, figuriamoci in un momento come questo…”.

Basso profilo per del Bosque, che è stato sia giocatore che allenatore dei blancos, con cui ha vinto in totale 7 Liga, 4 Coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna, 2 Champions, una Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale. Con la Nazionale, da c.t., ha vinto il Mondiale 2010 e l’Europeo 2012.