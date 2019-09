Del Bosque sentenzia: “Neymar? A Barcellona più della metà delle persone non lo vuole…”

Interessante intervista rilasciata dall’ex ct della Spagna Vicente Del Bosque a Estudio Estadio e riportata da Marca. Il noto allenatore ha parlato dell’attualità del calcio spagnolo. Non solo della Nazionale, ma anche delle due potenze de La Liga, il Barcellona e il Real Madrid.

NEYMAR – Argomento caldissimo, in ottica Barcellona, è il mancato ritorno di Neymar. Sul tema, Del Bosque è molto chiaro: “Penso che sia stato bello per il campionato spagnolo averloe, ma se fossi nei panni di un club, non l’avrei voluto. Esattamente come dico che Neymar è un grande giocatore, allo stesso tempo dico che non mi piace per altre cose. Con il Barcellona si è comportato regolarmente. Se fai un sondaggio a Barcellona, sicuramente ci sarebbe più del cinquanta per cento delle persone che non vorrebbe che tornasse”.

REAL – Passando in casa Real Madrid, invece, Del Bosque parla dell’altra vicenda legata al mercato, la querelle Bale: “Forse il comportamento del giocatore non era adeguato. Nessuno ha mai pensato che Bale fosse cattivo ma solo che non si adattava a Madrid. In pochi hanno negato le sue qualità. Adesso penso che darà al Real Madrid delle prestazioni molto buone perché è un ottimo giocatore”. E sull’addio di Cristiano Ronaldo, ormai due stagioni fa: “Modric, Kroos, Marcelo e Cristiano Ronaldo sono stati fondamentali negli ultimi anni del Real Madrid. Il Real Madrid pensava che l’addio di Ronaldo fosse già ammortizzato e, invece, tutti si sono resi conto che qualcosa è cambiato dopo che ha lasciato la camiseta blanca”.