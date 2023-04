Dele Alli beccato in discoteca: festino con alcool e quattro donne a letto

Il centrocampista ancora al centro delle critiche subito dopo esser tornato in Inghilterra per infortunio. Dele Alli beccato a letto con altre 7 persone

L'ex centrocampista del Tottenham ed ora in forza al Besiktas c'è cascato di nuovo. Secondo quanto riportato da il Sun, DeleAlli sarebbe tornato in Inghilterra negli ultimi giorni rendendosi subito protagonista di un nuovo scandalo. L'inglese sarebbe stato beccato a comprare alcool in discoteca per la spesa folle di "soli" 7 mila euro oltre a farsi immortalare su un letto con altre sette persone, di cui quattro donne e tre uomini.Un festino che offusca l'immagine del calciatore al momento ai box per infortunio all'anca che con ogni probabilità chiude definitivamente la sua stagione con il Besiktas, in prestito dall'Everton.