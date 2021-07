Dele Alli e l’esperienza con Mourinho: “Biasimo solo me stesso. Prossima stagione…”

L'inglese è reduce da alcune annate negative e ha voglia di tornare ad essere brillante come in passato

Redazione ITASportPress

Una stagione da "riserva di lusso" senza mai incidere. Una forma fisica deludente, almeno per chi lo ha allenato, e adesso solamente tanta voglia di ripartire e fare meglio. Dele Alli si è raccontato a Goal parlando dell'annata vissuta con José Mourinho al Tottenham che ha sancito, suo malgrado, un calo netto rispetto alle precedenti annate dove l'inglese sembrava poter affermarsi tra i migliori di Premier League e non solo.

CON MOU - "Biasimo soltanto me stesso. Dovrei offrire un livello in cui è difficile per un allenatore tenermi fuori. Non biasimo nessuno tranne me stesso. Lavorare con Mourinho è stata una grande esperienza da cui ho imparato molto", ha detto Dele Alli sulla scorsa stagione.

RIVINCITA - Adesso un'estate di lavoro da spettatore della sua Inghilterra con tanto desiderio di tornare al top: "Voglio rendere quest'anno uno dei migliori mai avuti. Molta gente ha detto che ho bisogno di ritrovare la forma di qualche anno fa: io voglio andare oltre e raggiungere il mio pieno potenziale per migliorarmi il più possibile. Sono stati anni difficili, ma ho lavorato duramente e ho analizzato cosa devo fare per migliorare. Mi sono allenato quasi tutti i giorni della mia vacanza, anche perché non sentivo di aver bisogno di tanto riposo. Tutti cercano quella percentuale in più, quindi serve stare al passo. Mi sento bene, come non mi sentivo da tanto tempo ormai".

CRITICHE - "I social media sono fantastici perché danno a tutti la possibilità di avere un'opinione. Per me e per persone come Harry (Kane, ndr) è importante concentrarsi solo sulle critiche provenienti da allenatori, compagni di squadra, amici e familiari. Chiunque può dire qualsiasi cosa e farla diventare un rumor. L'unica cosa che noi giocatori dobbiamo fare è essere concentrati su ciò che ci interessa veramente per fare bene", ha detto con saggezza Dele Alli.