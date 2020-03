Dele Alli nei guai: in isolamento pizzicato a cena in ristorante due notti di fila. Con lui anche Kyle Walker

L’emergenza coronavirus vede anche il mondo del calcio colpito profondamente. Tutti i campionati, o quasi, sospesi, e i giocatori costretti ad allenamenti in casa in isolamento. Ma c’è chi proprio non riesce a fare a meno di un’uscita. Dall’Inghilterra ecco Dele Alli e Kyle Walker pizzicati a cena non una, ma ben due volte di fila.

Come riporta il Sun, i due calciatori di Tottenham e Manchester City sarebbero stati visti nell’area Vip di un locale in pieno centro a Londra nel quartiere Mayfair. Cena, cocktail e divertimento in pubblico nonostante l’obbligo di rimanere nelle proprie dimore e uscire solo per le cose strettamente necessarie. Alcuni testimoni affermano di aver visto Dele Alli andare via alle 3 di notte passate e godersi poi la colazione comodamente in un hotel. Insomma, una serata e un risveglio normale in compagnia della fidanzata e dell’amico.