Demba Ba, 48 minuti posson bastare: è già addio al Lugano

Si conclude dopo poche apparizioni e soli 48 minuti di gioco l'esperienza dell'esperto calciatore in Svizzera

Da quanto si apprende dalla Rsi e dal Corriere del Ticino, il calciatore sarebbe pronto a tornare a Parigi, dove abitava prima di trasferirsi per l'avventura in Svizzera. Demba Ba aveva giocato appena 48 minuti per l’FC Lugano, nel corso di tre partite durante le quali non è mai stato titolare. Il giocatore non rientra nei piani della nuova dirigenza e la sua decisione di salutare il club sarebbe dovuta proprio all’uscita dalla società di Leonid Novoselskiy, che fortemente l’aveva voluto assieme alla transitoria proprietà italo-brasiliana. Sfuma a questo punto anche l’idea di integrare il giocatore nelle strutture societarie, al termine della carriera, come preannunciato in precedenza proprio dallo stesso Novoselskiy.