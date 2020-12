Demba Ba accusa Tuchel dopo caso di razzismo in Psg-Basaksehir: “Se l’è presa con noi per quanto accaduto”

Non si è ancora placata la polemica per i fatti accaduti martedì scorso a Parigi, durante la sfida tra Psg e Istanbul Basaksehir quando è andato in scena un episodio di presunto razzismo nei confronti del vice allenatore dei turchi Webo da parte del quarto uomo Cultescu. A parlare, di nuovo, di quanto avvenuto, è stato Demba Ba, attaccante del club turco che già in precedenza aveva detto la sua sulla vicenda.

Demba Ba e le accuse a Tuchel

L’attaccante senegalese, ai microfoni del canale turco TRT World ha affermato: “Mi piacerebbe che una persona in particolare venga davanti alle telecamere a spiegare come ha trattato noi calciatori dell’Istanbul Basaksehir”, ha detto Demba Ba. “È inaccettabile. Parlo di Tuchel: ha discusso con un paio di componenti della nostra squadra e ci ha dato la colpa per quello che è successo. È un problema suo e non mio. Non dirò cosa ha detto, ma se un giorno lo incontrerò ancora gliene parlerò. Tanto di cappello, invece, per i giocatori del Psg: sarebbero potuti restare in campo ma hanno deciso di uscire insime a noi”.

E ancora: “Io cerco di avere visibilità? Assolutamente no. Una cosa che continuerò a fare di sicuro è lottare per i diritti di tutti dietro le quinte. Non ho bisogno che le persone mi vedano, ma c’è bisogno di tutti per cambiare le cose. Ho questa voglia di farlo e volio assicurarmi che le generazioni a venire non debbano vivere tutto questo”.