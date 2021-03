Dembelé ammette: “Al mio arrivo al Barcellona ero debole fisicamente. Ma adesso…”

109 partite, 28 reti e 20 assist tra tutte le competizioni con il Barcellona ma anche tanti problemi fisici. Parliamo di Ousmane Dembelé, talento francese acquistato dai catalani dal Borussia Dortmund nel 2017. Un’esperienza in Catalogna ancora da migliorare e le premesse, finalmente, sembrano esserci tutte. Il merito sarebbe di una condizione fisica ritrovata e di una “forza”, in riferimento al proprio corpo, decisamente nuova. Ne ha parlato lo stesso classe 1997 ai microfoni di Telefoot spiegando come in alcuni anni, il suo corpo sia cambiato in meglio…

Dembelé: “Arrivato al Barcellona ero debole fisicamente…”

“Voglio lavorare molto, per dare tutto in campo, ma onestamente quando sono arrivato qui al Barcellona nel 2017 ero molto debole”, ha ammesso Dembelé in riferimento al proprio fisico e ai vari infortuni avuti. “Ora sono cambiato fisicamente e mi sento meglio e molto più preparato per affrontere le partite. Devo dire che in questa stagione sta andando molto meglio e con i blaugrana sono migliorato molto grazie ai preparatori atletici, il modo di allenarsi, il modo di preparare le partite. Tutto è cambiato rispetto a prima. Sto bene con me stesso e non nascondo che negli ultimi tre anni ho sofferto parecchio per i tanti problemi fisici avuti. Ma sono esperienze di vita che devono essere prese con un sorriso”.

UN BIG DI RITORNO AL BARCELLONA