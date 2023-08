Dembelé attacca il Barça: “Continuano a lanciarmi m***a, non è un ambiente sano”

OusmaneDembelé sembra ormai ad un passo dal trasferirsi al Psg. L'attaccante francese si trova già nella capitale Parigi ed è pronto a sbrigare gli ultimi documenti per il suo trasferimento, con l'addio al Barcellona che appare dettato dalle difficili situazioni provenienti da un ambiente poco sano. Almeno ciò è quanto riferito da As, che raccoglie affermazioni dello stesso calciatore: "Volevo continuare qui e vincere ancora tanti titoli. Ma no, questo non è un ambiente sano. Continuano a lanciarmi m***a (in riferimento ad alcuni compagni di squadra, ndr), ho la sensazione che vogliano tagliarmi la testa". La trattativa appare ormai ad un passo dall'accordo, con l'attaccante che sarò presto un nuovo giocatore del Psg. Si dovrebbe sbrigare sulla base di un'offerta da 50 milioni di euro netti per il cartellino di Ousmane Dembelé, tanto quanto chiedeva la clausola rescissoria e il Barcellona.