Dembelé avvisa il suo Barcellona: “Dopo quel 6-1 storico al Psg loro giocheranno per vendicarsi…”

Era marzo 2017 e il Barcellona scriveva una delle rimonte più belle della storia del calcio e della Champions League. Dopo il 4-0 subito all’andata dal Paris Saint-Germain, i catalani riuscirono a ribaltare il risultato con un pirotecnico 6-1 che da un lato esaltò proprio gli spagnoli e dall’altro lasciò di stucco i campionissimi di Parigi. Nelle ore di vigilia di quello che sarà il match di martedì sera, Ousmane Dembelé, esterno del club di Liga, ha commentato la sfida annunciandola come “ad alta tensione”…

Dembelé: “Dopo quel 6-1 credo ci sarà aria di vendetta…”

L’esterno blaugrana parlando a Uefa.com come riporta anche Marca non ha fatto giri di parole in vista della gara contro i francesi: “Penso che la vittoria per 6-1 in quella famosa gara di ritorno passerà alla storia, soprattutto in quella del Barcellona”, ha spiegato Dembelé. “Lo 0-4 all’andata era molto difficile da ribaltare per qualsiasi squadra europea, soprattutto in Champions League. Ma il Barça lo ha fatto con una grande squadra che aveva interpreti come Neymar, Messi, Iniesta. Come ho detto, passerà alla storia”.

Proprio visto quel precedente, l’esterno dei catalani crede che i parigini saranno ancora più motivati a fare bene: “La prossima partita avrà un’atmosfera di vendetta anche per via dei media che in ogni modo suscitano interesse per questa partita. Noi in squadra però non ne parliamo, perché sappiamo che la partita sarà difficile. Conosciamo il Psg. Sappiamo che sono arrivati in finale la passata stagione e sono tra i favoriti per la vittoria finale”.