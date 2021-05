Dembelé e l’idolo inatteso: “Guardo Mahrez. Incredibile come gioca di suola…”

Il francese stima molto il calciatore algerino del Manchester City

Ousmane Dembelé si racconta e lo fa ai microfoni di beIN Sports. L'esterno francese del Barcellona è tornato sul suo passato al Borussia Dortmund affrontando i temi legati al clima trovato nello spogliatoio: dai compagni di squadra al mister. Successivamente il classe 1997 si è concentrato sui giocatori che maggiormente segue come fonte d'ispirazione e, a sorpresa, ha nominato qualcuno di inatteso.

"Quando ero al Borussia Dortmund le cose andavano davvero bene", ha raccontato Dembelé. "Mi sono trovato molto bene con tutti e soprattutto con Aubameyang. Lui mi ha accolto alla grande ma in generale sono stati tutti bravi con me. Ma lui nello specifico mi ha aiutato molto e mi ha fatto un'ottima impressione. Anche il mister Tuchel. Credo sia diventato il mio allenatore preferito. Ho giocato a destra, poi più al centro come numero 10 e poi a sinistra. Sarebbe stato difficile lasciare il Dortmund se Tuchel fosse rimasto".