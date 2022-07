Dembelé fa infuriare lo spogliatoio del Barcellona: tutta colpa di uno scherzo…

Incomprensione in casa blaugrana.

Fa parlare di sé l'esterno offensivo del Barcellona Ousmane Dembelé che dopo aver rinnovato il contratto con il club spagnolo ha creato, senza volerlo, scompiglio nello spogliatoio blaugrana. Come riportato da Mundo Deportivo , infatti, il francese ha chiesto ai compagni di squadra di nominarlo uno dei capitani.

Ebbene sì, da quanto si apprende, il calciatore si sarebbe seduto faccia a faccia con il resto della squadra e avrebbe fatto un discorso, all'apparenza serio, chiedendo di essere "nominato" tra i capitani del gruppo. Parole che personaggi come Sergio Busquets, Gerard Pique, Sergi Roberto e Jordi Alba, leader dello spogliatoio, non avrebbero preso bene infuriandosi con il francese.

Peccato che, come sottolineato dal periodico iberico, si trattasse solo di uno scherzo. Dembelé, infatti, aveva intenzione solo di scherzare ma le sue parole e il suo tono non sono stati interpretati come tale generando qualche fastidio poi, sembrerebbe, risolto.