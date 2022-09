Dembelé: “Grazie a Xavi è scattato qualcosa in me. Barcellona e Francia? I miei obiettivi…”

Parla l'esterno francese blaugrana.

Redazione ITASportPress

Intervista a RMC Sport per Ousmane Dembelé che da quasi partente al Barcellona è diventato perno della squadra allenata da mister Xavi. Non solo. Le sue prestazioni sono anche valse il ritorno in Nazionale francese dopo oltre un anno di assenza.

CAMBIAMENTI - "Ci sono stati molti cambiamenti con il Barcellona. L'arrivo di un nuovo allenatore (Xavi, ndr), anche se con Ronald Koeman è andata bene, con lui è scattato qualcosa e sono tornato a sentirmi importante. Per fortuna non ho avuto nessun infortunio; incrociamo le dita, mi sento bene a Barcellona e ​​ho la fiducia di tutta la squadra, di tutta la società. Sono felice", ha detto Dembelé. "Se ho cambiato stile di vita? Prima ero giovane, come tutti gli altri. Potevamo uscire ma non così tanto, non come immaginate. Poi sono cresciuto, ho maturato un po' di esperienza".

XAVI - "Se Xavi è stato decisivo? Certo. Avere un allenatore che si fida di te è importantissimo per un top player. Ricordo di aver avuto la fiducia di Rolland Courbis al Rennes e sono sbocciato. Thomas Tuchel ha fatto la stessa cosa a Dortmund e ora sta succedendo con Xavi al Barcellona. La cosa più importante è avere un allenatore che ti dia fiducia".

OBIETTIVI - "Vincere la Champions con il Barcellona, voglio riportare il trofeo al club. Sono passati ormai sette anni da quando l'ha vinto per l'ultima volta. Sono rimasto anche per questo: ho la fiducia di Xavi, sto bene nello spogliatoio, con tutti questi giovani. Sono al Barça da sei anni, volevo restare e l'ho sempre detto a Xavi. Poi ci sono le trattative, ma non ho mai pensato di lasciare il club. Ricordo un incontro con Xavi a dicembre, in cui gli dissi che avrei firmato il contratto. Dopo è successo quello che è successo, ma ho sempre detto che volevo restare a Barcellona".