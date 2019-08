Dembelé, l’agente chiude le porte all’addio: “Resta al Barcellona al 1000%…”

Si è infortunato nelle scorse ore, ma Ousmane Dembelé resta uno dei gioielli del Barcellona. Nonostante le tante voci di mercato che lo vorrebbero inserito in un’ipotetica trattativa con il Psg per arrivare a Neymar l’esterno francese sarà un punto fermo dlela rosa di Valverde anche in questa stagione.

La conferma arriva dal suo agente Moussa Sissoko che ha rilasciato alcune parole riportate dal Mundo Deportivo: “Ousmane non pensa assolutamente a lasciare il Barcellona, sta bene nel suo club ed è determinato a imporsi per lungo tempo. Nonostante le proposte di vari e grandi club europei, Ousmane è convinto di stare nel più grande di tutti”. E sull’ipotesi di un inserimento di Dembelé nell’affare per Neymar: “Non si farà influenzare dalle voci di mercato o dai possibili acquisti. Ousmane è barcelonista e resterà al 1000%, con la ferma volontà di onorare il suo contratto”. Così il procuratore di Dembelé. Il classe 1997 resterà, dunque, in Catalogna.