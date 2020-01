Dembelé, ‘like’ galeotto a sua foto con la maglia… del Liverpool

Ousmane Dembelé fa parlare di sé. Il giovane esterno offensivo del Barcellona, questa volta si è reso protagonista di una curiosa vicenda sui social. Il francese ha messo ‘like’ ad un post in cui era protagonista di un’esultanza… con la maglia del Liverpool.

Un profilo non ufficiale di fan di Dembelé ha pubblicato su Instagram un’immagine che ritrae il giocatore mentre celbra un goal del Liverpool con la maglia Reds. Un fotomontaggio, ovviamente, ma che ha fatto il giro del web anche perché ad apprezzarlo è stato lo stesso calciatore del Barcellona. Noto per le sue abitudini spesso in contrasto con lo stile di vita di un giocatore professionista, questa volta il francese l’ha combinata grossa. Come riporta Sport, se da una parte il ‘like’ ha portato entusiasmo tra i tifosi inglesi, lo stesso non si può dire di quelli catalani rimasti stupiti da questa goliardata. Lui, intanto, recupera dall’infortunio e, chissà se un giorno non vestirà veramente la maglia dei campioni d’Europa in carica…