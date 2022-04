Dembelé, spunta l’indizio sul rinnovo col Barcellona

Post social "sospetto" da parte del club catalano

Odiato e poi amato. Amato così tanto da non poterne più fare a meno. Parliamo di Ousmane Dembelé, esterno francese del Barcellona, che dopo aver passato settimane da separato in casa e da oggetto dei fischi dei tifosi, è diventato, a suon di prestazioni, protagonista in positivo della squadra.