Denis Suarez furibondo con la stampa inglese si sfoga su Twitter: “Portate rispetto…”

Un passato all’Arsenal che, con ogni probabilità, Denis Suarez vuole dimenticare ma che evidentemente in terra inglese non hanno dimenticato dato che il Daily Mail, scrive ancora di lui. Ed è stato proprio un articolo pubblicato dal tabloid inglese a scatenare l’ira del centrocampista spagnolo attualmente al Celta Vigo.

Il classe 1994 ha subito di recente un tentativo di furto nella propria abitazione: il quotidiano ha riportato la notizia specificando, però, che i ladri non trovando nulla di prezioso sarebbero usciti a mani vuote. A fare arrabbiare Denis Suarez, però, il modo con cui il Daily Mail nella sua versione online ha scritto della vicenda: “La casa di Denis Suarez, flop dell’Arsenal, è stata presa d’assalto dai ladri… che hanno deciso di non prendere nulla, in quanto non c’è nulla che valga la pena rubare!”. Da qui, la risposta furiosa del giocatore che citando l’articolo ha scritto: “Che razza di giornalismo siete? Riprovevole. Mostrate un po’ di rispetto“.