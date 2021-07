Depay al Barcellona con… lo sconto: prenderà 30% in meno dell’ingaggio concordato

La decisione del calciatore e del club

Il neo attaccante del Barcellona Memphis Depay è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in terra catalana. Dopo l'addio al Lione, l'olandese ha firmato per i bluagrana che da tempo lo stavano corteggiando. Una trattativa andata in porto nonostante i problemi economici legati alla crisi dovuta alla pandemia di coronavirus.

Proprio a causa della situazione finanziaria delicata del club, da quanto riporta Goal, Depay avrebbe accettato un taglio di stipendio rispetto alle cifre precedentemente concordate con la società. L'attaccante olandese guadagnerà il 30% in meno col Barcellona rispetto a quanto stabilito prima della firma. Questo sarebbe avvenuto nell'ottica di trovare un equilibrio per poter rinnovare il contratto a Lionel Messi. L'ex Lione, che aveva vestito dal 2017 la maglia dei francesi, ha dunque scelto di non guardare al "portafoglio" ma solo di realizzare il proprio sogno di giocare nel club de La Liga. Depay, insieme a Sergio Aguero è stato fino ad ora uno dei colpi più importanti in entrata della società.