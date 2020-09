Depay al Barcellona: “Mio futuro? So dell’interesse blaugrana ma prima…”

Memphis Depay conferma l’interesse del Barcellona nei suoi confronti. L’attaccante del Lione e della Nazionale olandese ha parlato a NOS, come riporta Goal, a seguito della partita di Nations League giocata dai suoi contro l’Italia e persa per 1-0. Con l’arrivo di Ronald Koeman come tecnico dei blaugrana, il calciatore Oranje è stato accostato in modo insistente ai catalani in una trattativa che dovrebbe portarlo ad unirsi a Lionel Messi e anche al connazionale Frenkie de Jong.

Depay: “So dell’interesse del Barcellona ma…”

“Non ho sentito molto dal mio agente. So che c’è l’interesse del Barcellona, ma non ho niente molto altro da dire perché ne so poco”, con queste parole Depay conferma i rumors di mercato secondo cui il Barcellona starebbe insistendo per il suo acquisto. Koeman, neo allenatore blaugrana nonché ex ct dell’Olanda, conosce bene l’attaccante e vorrebbe portato in Catalogna con sé. “Devo tornare a Lione e poi capirò meglio. Ma per ora non so altro”, ha concluso l’attaccante olandese.

Per lui si parla di un’offerta di crica 30 milioni di euro anche se la quotazione di mercato potrebbe essere leggermente più alta. Vedremo se il Barcellona alzerà la base della proposta al Lione e quale sarà l’esito della trattativa.

