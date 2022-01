Depay, è giallo social: rimuove descrizione su Instagram relativa al Barcellona

L'attaccante ha scelto di cambiare alcune informazioni sulla propria pagina Instagram

Tempo di calciomercato e dunque ogni minimo cambiamento, specie se piuttosto particolare e forte, può essere interpretato come un indizio di un imminente cambio. Succede a Memphis Depay , attaccante olandese del Barcellona , che ha cambiato la sua foto del profilo su Instagram in cui vestiva la maglia del Barcellona, sostituendola e rimuovendo anche la descrizione in cui affermava di essere un giocatore blaugrana.

I più attenti hanno notato il cambiamento nelle scorse ore alimentando dunque le indiscrezioni di un suo possibile addio al club. La decisione di Depay, apparentemente senza ragione alcuna, ha alimentato i rumors di mercato che lo vorrebbero già in uscita dal club catalano. Nonostante le smentite che arrivano dal club e le stesse parole del giocatore che nella prima intervista dell'anno si era detto carico per riportare il Barcellona in alto, il futuro dell'olandese potrebbe essere lontano dal Camp Non, a soli sei mesi dal suo arrivo...