Depay e la firma col Barcellona: “Alti e bassi in carriera. È la mia occasione”

L'olandese ha firmato col Barcellona dove ritroverà Koeman e il connazionale De Jong

Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio ufficiale della firma del contratto. Memphis Deapy si è legato per due anni al Barcellona . Un accordo che, vista la durata, ha sorpreso in molti. A seguito del successo della sua Olanda nel terzo match degli Europei, l'attaccante ha voluto parlare del suo trasferimento in blaugrana e degli accordi presi con la società.

FELICE E PRONTO - Parlando a NOS, Depay ha detto: "Contratto di due anni? Lo abbiamo fatto con gli avvocati e con il Barça, eravamo entrambi contenti", ha dichiarato l'ormai ex Lione. "Per me è un sogno giocare per un club così grande. La mia carriera ha avuto alti e bassi, ho avuto momenti belli e momenti meno buoni ma ho sempre cercato di reagire e il fatto che ora sia arrivato al Barcellona significa che sono stato ripagato. Questa è la mia occasione e conferma il fatto che bisogna continuare a lavorare e combattere. Bisogna credere sempre in se stessi. Sono orgoglioso di questo trasferimento e mi concentrerò al massimo sul Barcellona dopo l'Europeo e le vacanze".