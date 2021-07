Depay: “Io ribelle? Anche Suarez non ha vinto certo perché stava simpatico…”

Il neo acquisto dei blaugrana pronto alla stagione

Redazione ITASportPress

Ha già fatto vedere di cosa è capace nelle prime uscite con il Barcellona. Memphis Depay è pronto a conquistare tutti in terra catalana e per farlo, semplicemente, sarà se stesso. E pazienza se gli diranno che ha l'aspetto di un "ribelle". Intervistato dai quotidiani spagnoli, in modo particolare da Sport e da Mundo Deportivo, l'olandese ha fatto chiarezza su alcuni aspetti del suo carattere e del suo "personaggio"...

RIBELLE - "Non mi importa se dicono che sono un ribelle. A volte, se sei un ribelle in campo, puoi portare qualcosa in più e vincere la partita", ha detto Depay. "Luis Suarez ha vinto così tante partite e segnato così tanti gol, e non perché fosse ​​la persona più dolce e gentile in campo o perché stava simpatico...", ha commentato l'attaccante. "Mi sento bene. Per me è una benedizione essere qui al Barcellona. L'accoglienza è stata incredibile. Ovviamente è faticoso assistere a così tante interviste ed eventi, ma lo sto facendo con energia e pazienza. Mi sto godendo questa prima settimana e la mia prima partita".

TATUAGGI - Al Mundo Deportivo, Depay ha anche aggiunto di essere pronto a tatuarsi nuovi trofei sulla pelle in caso di successi con il nuovo club: "Per quelli che potrebbero arrivare qui, c’è ancora molto spazio sul mio corpo per tatuarmeli. Non c’è nessun problema, possiamo vincerne molti. Personalmente vorrei vincere tutti i trofei a disposizione: LaLiga, la Champions League… ".