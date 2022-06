Depay: “L’addio di Messi e l’infortunio ma io voglio restare al Barcellona”

L'olandese non ha brillato in blaugrana ma non ha intenzione di lasciare il club

Redazione ITASportPress

Memphis Depay, attaccante del Barcellona e della nazionale olandese, non ha dubbi sulla sua voglia di rivalsa nel club catalano e intervenuto ai microfoni di NOS dal ritiro dell'Olanda mostra tutto il desiderio di tornare a dimostrare il proprio valore.

Il calciatore ha analizzato la sua avventura in blaugrana e ha dato qualche spunto a proposito del suo futuro: "Non è andata esattamente come mi sarei aspettato, così come non mi sarei aspettato l'addio di Messi", ha detto Depay sull'annata al Barcellona. "Sono stato a lungo infortunato, ho avuto bisogno di tempo per tornare. Mi sono allenato duramente, ho tenuto la bocca chiusa ed ho dimostrato il mio valore. Per fortuna ho avuto di nuovo la mia occasione ed ho ricominciato a segnare. Resterò al Barcellona? Sì, senza dubbio".

Insomma. Nonostante i rumors lo vogliano nella lista dei "sacrificabili" per fare cassa, l'olandese non pare intenzionato a dire addio alla Catalogna. Le prossime settimane saranno decisive, in un senso o in un altro.