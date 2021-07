Depay, lo strano rituale durante la presentazione al Barcellona

L'attaccante olandese presentato ufficialmente alla stampa

Memphis Depay è da qualche ora un nuovo calciatore del Barcellona a tutti gli effetti. Presentato nel pomeriggio di ieri, l'olandese ha subito fatto capire quanto sia importante per lui questa nuova esperienza. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l'attaccante ex Lione ha parlato di sogno realizzato e dell'impegno che metterà per fare bene nella stagione che sta per iniziare. Parole che sono state confermate anche dagli attimi vissuti dal giocatore al Camp Nou per le foto di rito.

Come riporta AS, infatti, Depay ha avuto un suo personalissimo rituale per "ringraziare" di questa occasione avuta nella sua carriera di poter giocare in club importante come il Barcellona appunto. L'olandese, dopo aver scattato alcune foto per la stampa, ha scelto di ritagliarsi 10 minuti di solitudine facendo un particolare giro di campo in solitaria, o meglio, accompagnato da un responsabile della sicurezza. Come spiega il periodico spagnolo, si tratta di un rito piuttosto inedito dato che solitamente, il giro dello stadio si fa per salutare una piazza o per un addio. In tal senso, invece, Depay si è voluto godere il momento e il suo gesto è parso un chiaro segnale delle sue buonissime intenzioni per l'annata 2021-22.