Depay: “Non ho neppure conosciuto Messi. Allo United Ibra sorpreso non giocassi”

L'olandese si racconta tra passato e presente

MESSI - Le prime parole di "stizza" riguardano il presente e la nuova avventura al Barcellona. Depay ha ammesso di essere piuttosto dispiaciuto per non aver avuto l'occasione di conoscere Messi, dentro e fuori dal campo: "Non ho nemmeno avuto il tempo di conoscerlo. Ha iniziato la preseason in ritardo a causa delle vacanze di Copa America e non ho nemmeno avuto il tempo di salutarlo", ha detto l'olandese. "Forse potrei salutarlo se capiterà l'occasione di giocare l'uno contro l'altro o se torna al club. Chissà...".

MANCHESTER - Una parte importante della carriera di Depay l'ha giocata anche il Manchester United dove, però, non ha avuto modo di dimostrare le sue reali capacità con sole 52 presenze dal 2015 al 2017: "È stato un periodo molto difficile della mia carriera. Anche i calciatori stessi non capivano perché non stavo giocando. Zlatan e Pogba si chiedevano: 'Perché non giochi?' Tuttavia, non ho mai pensato che la mia carriera fosse finita. La gente legge molto sui media e trae le proprie conclusioni nella propria testa, ma io non ci sono mai arrivato. Ci sono state squadre che hanno apprezzato le mie qualità e mi hanno dato un ruolo importante, per esempio al Lione, dove ho potuto dimostrare il mio valore. È lo stesso con la Nazionale. Lì ho potuto dimostrare che merito di giocare in squadre forti".