Depay, nostalgia canaglia: dopo 6 anni vuole tornare al Manchester United

Memphis Depay vuole tornare al Manchester United. Chiuso a Barcellona e non tra le prime scelte di Xavi, l'olandese avrebbe un desiderio: vestire di nuovo la divisa del club inglese. A riportare l'indiscrezione è il quotidiano catalano Sport, secondo il quale l'attaccante non avrebbe cambiato i suoi piani per il futuro a breve termine. Nonostante la resistenza di mister Xavi, che come detto non lo vede comunque come un titolarissimo, il calciatore spinge per vestire la maglia dei Red Devils sei anni dopo il suo addio a Old Trafford.