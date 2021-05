Depay saluta il Lione: “Strano pensare che domenica sarà mia ultima gara”

L'attaccante annuncia il cambio squadra al termine della stagione

Memphis Depay conferma l'addio al Lione . Lo aveva detto in precedenza e ora lo ufficializza con un'intervista a L'Equipe. Nel suo futuro una big d'Europa, probabilmente il Barcellona del suo ex CT nell'Olanda Ronald Koeman. L'attaccante ha affermato che contro il Nizza sarà il suo ultimo match con la squadra.

E sul futuro: "Sogno di giocare in uno dei top club dei cinque campionati maggiori. Non so ancora dove sinceramente, ma l'obiettivo è quello di fare lo step in una di queste squadre".