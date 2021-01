Depay si sbilancia: “Voglio andare in uno dei tre migliori club del mondo”

Sarà stata la delusione per la sconfitta contro il Metz in Ligue 1, ma Memphis Depay, attaccante del Lione, adesso parla chiaro e sogna in grande. Come riporta Mundo Deportivo che cita Canal +, l’attaccante olandese, molto chiacchierato in questi mesi in ottica mercato, si è sbilanciato relativamente al proprio destino.

Depay vuole una big

“Houssem Aouar e io sappiamo che giochiamo per un club molto grande, ma vogliamo andare in uno dei tre migliori club del mondo”, ha spiegato Depay prendendo una posizione molto chiara. “Una volta arrivati in club simile si vedrà come saremo. Penso almeno 10 volte meglio di adesso”.

L’attaccante olandese è stato da tempo accostato al Barcellona dove il tecnico Koeman è un suo grande estimatore. Da capire se il giocare si trasferirà già nella sessione di mercato invernale oppure attenderà la fine della stagione per cambiare squadra.