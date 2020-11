Depay si vede già al Barcellona? “Non posso promettere che resterò al Lione fino al termine della stagione”

Memphis Depay sempre più distante dal Lione. L’attaccante olandese, accostato nelle scorse settimane al Barcellona, ha parlato al termine della partita vinta dal suo club in campionato contro il Saint-Etienne, ammettendo la possibilità di lasciare la squadra a gennaio.

Depay si “vede” già al Barcellona

Non è certo un segreto che Ronald Koeman lo abbia cercato per portarlo al Barcellona. Lo stesso Depay aveva ammesso che tra le parti c’erano state diverse discussioni ma che alla fine, per le tempistiche, non c’era stato il buon fine. Ora, però, l’attaccante torna a dichiararsi pronto a cambiare maglia e lo fa, seppure in modo indiretto, in una maniera abbastanza chiara: “Non farò promesse che non sono sicuro di poter mantenere”, ha detto Depay come riporta Mundo Deportivo. “Credo che il Lione debba approfittare della mia presenza qui adesso, in questo momento. Ed è quello che cerco di fare ogni giorno” ha dichiarato l’olandese, che nell’ultima finestra di mercato è stato molto vicino al Barcellona, affare poi sfumato poiché il club catalano non era nelle condizioni economiche di chiudere l’affare. A gennaio però è certo che se ne riparlerà”.