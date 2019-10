Derby County, Cocu conferma…l’arrivo di Rooney: “Abbiamo chiesto i dati dei suoi test fisici e a gennaio…”

Trovano conferma i rumors secondo cui Wayne Rooney diventerà ufficialmente un componente del club del Derby County a gennaio, nella veste di allenatore-giocatore. Le voci sono state confermate dal manager dei Rams, l’olandese Phillip Cocu che, a margine della visita dell’attaccante alle strutture del club delle Midlands, come riporta FootballLeagueWorld.uk, ha parlato delle prossime settimane e della situazione attuale: “Ha davvero il desidero di iniziare a lavorare per noi, ed è una cosa molto bella da sentire. Abbiamo provato a chiedere al DC United i dati dei test fisici di come si è allenato e dell’intensità. Rooney si prenderà comunque una pausa e poi verrà a lavorare qui. Come una sorta di mini pre-season, così a gennaio sarà pronto”.