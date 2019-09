Derby County, incidente per tre giocatori: club furioso, stagione finita per il capitano Keogh

Una bella gatta da pelare per il Derby County, alle prese con una situazione complicata e su cui regna incertezza. Nella serata di martedì, tre giocatori sono stati coinvolti in un incidente stradale, fra cui il capitano della squadra Richard Keogh, che ha riportato danni al ginocchio, talmente gravi da dover chiudere anzitempo la stagione. Insieme a lui c’erano anche Tom Lawrence e Mason Bennett, i quali sono accusati di guida in stato di ebbrezza.

Il club ha severamente condannato quanto accaduto con una nota ufficiale, sostenendo che i colpevoli saranno puniti: “I giocatori erano fuori per una cena programmata con squadra e staff e un piccolo gruppetto ha continuato a bere fino a notte fonda. Avrebbero dovuto sapere quando fermarsi, eppure hanno ignorato anche l’opportunità di essere riportati a casa da auto messe a disposizione dal club. I giocatori coinvolti saranno soggetti ad una rigorosa indagine interna ai sensi del codice di condotta e delle procedure disciplinari del club. Pagheranno un prezzo pesante per la loro azione, ma li sosterremo nella loro riabilitazione per il ritorno in squadra”.