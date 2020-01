Derby County, Rooney avvisa gli avversari: “Sono ancora in piena forma…”

Debutto vincente per Wayne Rooney con il Derby County, club di Championship. L’inglese è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti, fornendo un importante contributo alla sua squadra. L’ex stella del Manchester United, al termine della gara, ha così parlato al Sun.

CONDIZIONE – “Sto bene, sono in forma, anche se ovviamente non sono ancora al 100%. Non ho avuto problemi a rimanere in campo per tutti e novanta i minuti, ma non avevo dubbi al riguardo: negli Stati Uniti ho giocato ad alti livelli. Bagni di ghiaccio per riprendermi dopo le partite? No, non li ho mai fatti, probabilmente sono uno dei giocatori della vecchia scuola che non si concentra troppo sul recupero: il mio corpo recupererà da solo”.

ROONEY E LA PAURA DEI LADRI: NUOVA VILLA CON TANTO DI BUNKER E PASSAGGI SEGRETI