Derby County, via Cocu e al suo posto c’è Rooney alla prima esperienza da tecnico

Grande opportunità per fare l’allenatore è capitata a Wayne Rooney. Il Derby County club ultimo in classifica della Championship, seconda divisione inglese, ha deciso di esonerare Phillip Cocu, subentrato a Frank Lampard nell’estate del 2019, e di affidare la guida della squadra proprio all’ex nazionale inglese. Rooney era già nello staff di Cocu e dopo aver appreso la decisione della società ha affermato: “Mi dispiace che Philip e il suo staff abbiano lasciato il club e voglio ringraziarlo personalmente per tutto il suo aiuto e incoraggiamento in questi mesi di lavoro. La cosa più importante ora è iniziare a salire in classifica”. Per ora, Rooney, che non ha mai nascosto la sua volontà di diventare manager, sarà solo allenatore ad interim, ma si metterà in gioco per impressionare la dirigenza ed assumere il ruolo di manager a lungo termine. Il Derby ha vinto solo una volta in 11 partite.