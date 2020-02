Derby di Madrid, Futre furibondo: “Il furto di Casemiro lo useranno per… La Casa di Carta”

Derby di Madrid ad alta tensione. Vince il Real ma è polemica per l’arbitraggio, soprattutto per un episodio quantomeno dubbio che avrebbe potuto portare un calcio di rigore in favore dei Colchoneros.

Morata cade in area su un contatto sospetto con Casemiro, ma è nulla di fatto. La leggenda dell’Atletico Madrid Paulo Futre non le manda certo a dire e mostra la sua rabbia sui social per l’episodio non sanzionato: “Il furto del rigore di Casemiro su Morata è stato talmente grande che lo useranno per la nuova stagione de La Casa di Carta”, ha scritto su Twitter l’ex calciatore di vede colchoneros. Il paragone del presunto rigore è con i furti che caratterizzano appunto la nota serie tv che sta spopolando negli ultimi anni.