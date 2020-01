Derby di Manchester in Carabao Cup: Ferguson deluso dai Red Devils si rifugia nel suo vecchio ufficio a… bere vino

Curioso retroscena raccontato dal tabloid Metro riguardante il derby di Manchester andato in scena nelle score ore in Carabao Cup. I Citizens hanno concluso il primo tempo sul 3-0 all’Old Trafford, un parziale che è risultato umiliante per lo United e per i suoi tifosi.

Tra questi, anche l’ex manager Red Devils Sir Alex Ferguson. L’uomo, stando a quanto riferisce il tabloid, ha reagito molto dolorosamente alla prima frazione di gioco del suo vecchio club. Tanto da volersi nascondere nel suo vecchio ufficio per non vedere nessuno. Unico compagno: un bicchiere di vino rosso. Fortunatamente, la ripresa ha visto il Manchester United reagire e chiudere con almeno un gol la partita. Una magra consolazione anche per Ferguson, nonostante la rete non lasci grosse speranze per la sfida di ritorno.